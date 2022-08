NBA: Jugadores prometedores que han perdido su primer temporada en la liga a causa de lesiones

Las lesiones son una parte desafortunada de cada disciplina deportiva, en algunas ocasiones son inevitables, y no se puede controlar cuando un deportista cae lesionado.

Tal es el caso de la segunda selección del Draft de este año para el Oklahoma City Thunder, Chet Holmgrem, quien se perderá su año debut en la NBA a causa de una lesión de Lisfranc.

El producto de la Universidad de Gonzaga, no es el primer gran prospecto que se lesiona a solamente semanas de que debute en la temporada regular, ya que una buena cantidad de destacados jugadores sufrieron lesiones que los obligaron a sentarse todo su primer año.

Mala fortuna

En segundo lugar, Blake Griffin fue la primera selección del Draft por Los Ángeles Clippers del 2009, pero en pretemporada tuvo una fractura por estrés en su rótula izquierda, y perdió por completo su primer año. Regresó para el curso 2010/2011, y fue nombrado Novato del Año, al promediar 22.5 puntos, 12.1 rebotes, y 3.8 asistencias, siendo además seleccionado al Juego de Estrellas.

Comenzando este listado tenemos a Greg Oden, quien fue seleccionado en la primera posición del Draft de por parte de los Portland Trail Blazers, por encima de Kevin Durant, una jugada que no les salió como esperaban. Oden se sometió a una cirugía en septiembre (la temporada inicia en octubre) para reparar una microfractura en una de sus rodillas. Debido a una enorme lista de lesiones, Oden solamente tuvo 3 años de carrera en la NBA.

Embiid también se perdió su primer año por fractura. Foto: NBA.com

Joel Embiid en cuarto lugar, fue el tercer elegido del Draft de 2014, pero tras sufrir una fractura en el hueso navicular de su pie derecho, no jugó absolutamente ningún partido de su año novato. Aunque durante su carrera ha seguido lidiando con lesiones, ya es un 5 veces All Star, 4 veces segundo equipo All NBA, y 3 veces al segundo equipo defensivo de la NBA.

Por útlimo, Ben Simmons, que fue la primera selección del Draft del 2016 para los Philadelphia 76ers, se perdió su año novato debido a una fractura en el quinto metatarsiano. La siguiente temporada fue nombrado Novato del Año.