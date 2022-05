NBA: Juwan Howard, entrenador de Michigan State, y ex compañero de LeBron, rechazó puesto de entrenador en Lakers

Adrian Wojnarowski, periodista para la cadena ESPN, reveló que el ex jugador de la NBA, y ahora entrenador de la Universidad de Michigan, Juwan Howard, habría rechazado el ser entrenador de Los Ángeles Lakers.

Howard, de 49 años, prefirió seguir como el estratega de la que fuera su alma mater, donde además tendrá la oportunidad de fungir como entrenador de sus 2 hijos.

De acuerdo a las fuentes Wojnarowski, los Lakers no le hicieron una oferta formal a Howard, sin embargo, el ex jugador no estaba ni remotamente interesado en llegar a los banquillos de la NBA por el momento.

Habría sido buen candidato

Juwan Howard, en su carrera de 19 años en la mejor liga de baloncesto del mundo, fue 2 veces campeón de la liga, ambas con el Miami Heat, donde coincidió con Dwyane Wade, Chris Bosh, y LeBron James.

Precisamente es la buena relación que tiene con James, actualmente jugador de los Lakers, así como con el gerente general del club, Rob Pelinka, sin embargo, los angelinos permanecen en búsqueda de un nuevo entrenador.

Te recomendamos leer

Los angelinos tienen en su lista de candidatos al entrenador asistente de los Milwaukee Bucks Darvin Ham, Terry Stotts, quien fuera 9 años entrenador de los Portland Trail Blazers, y Kenny Atkinson, asistente de Steve Kerr en los Golden State Warriors.