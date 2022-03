NBA: Kevin Durant está emocionado por volver esta tarde a jugar, con los Nets enfrentando al Heat

Han pasado 21 juegos desde que Kevin Durant vio acción por última vez en la NBA para los Brooklyn Nets a causa de un esguince de rodilla, pero la espera ha terminado, ya que esta tarde vuelve para ayudar a su equipo a vencer al Miami Heat.

En el lapso que se perdió, los Nets perdieron 16 de los 21 partidos disputados, habiendo ganado solamente 5, por lo que hoy en día se encuentran en la octava plaza de la Conferencia Este, con marca de 32 victorias y 31 derrotas.

Durante este tiempo que el ala/pivot estrella estuvo de baja, James Harden estuvo lastimado de los isquiotibiales, y después fue traspasado a los Philadelphia 76ers a cambio de Ben Simmons, quien no ha debutado con los Nets, a causa de molestias en su espalda.

A meter el acelerador

Esto dejó en una situación bastante complicada al equipo dirigido por Steve Nash, ya que de sus 3 posibles All Stars en la duela, solamente había podido contar con uno, y además, por “medio tiempo”, ya Kyrie Irving, por su situación de no estar vacunado contra el COVID-19, solamente tiene permitido jugar partidos de visita, y no de local en Brooklyn, New York.

Sin embargo, el regreso de Durant es bastante alentador, ya que es uno de los mejores jugadores de la liga estando sano, marcando diferencia con su facilidad anotadora, ya que al caer lesionado, estaba liderando la liga en puntos por juego con 29.3, además de 7.4 rebotes, y 5.8 asistencias.

"Me siento lleno de energía", dijo Durant después de la práctica del jueves. "Me siento agradecido por la oportunidad de jugar. Apesta estar fuera y no estar con el equipo. Me sentí mal por no poder ayudar y contribuir y tratar de cambiar algunas cosas para nosotros. Pero tengo una oportunidad esta noche y espero seguir adelante, y hacer lo que hago en este equipo y espero que brinde buenos resultados".

Una vez que Simmons pueda debutar con los Nets, y si el permiso de la ciudad de New York es concedido a Irving para jugar de local sin estar vacunado, la tercia que se conformará con Durant de líder podría ser espectacular, y se convertirían en legítimos aspirantes al título de la NBA, su principal objetivo.