NBA: Kevin Durant molesto con analista por la comparación con Giannis Antetokounmpo

Estados Unidos.- Momentos de tensión son los que ha hecho pasar Jay Williams exjugador de la NBA y ahora analista de ESPN que reveló una supuesta declaración de Kevin Durant sobre su compañero de profesión Giannis Antetokounmpo en donde habría pedido que no le comparara con él por ser jugadores totalmente distintos.

Pero el problema no fue que haya dicho que son parecidos si no que una supuesta declaración del jugador de los Nets se hizo viral ya que en ella hablaba de forma despectiva del griego, algo que molestó a Durant que aseguró que él jamás dijo algo así y menos contra alguien del campo.

De acuerdo el mismo Williams reveló que hace algún tiempo el mismo Kevin Durant le contó en algún momento que se encontraron que no le volviera comparar con nadie y menos con Antetokounmpo, "No vuelvas a compararme jamás con Giannis, no me compares más con ese tipo", según fueron las palabras de Durant, algo que causó la molestia del jugador.

Tras el segundo juego ante los Bucks en las semifinales de conferencia de la NBA, Kevin Durant tomó la decisión de confrontar a Williams para desmentir sus palabras asegurando que nunca había dicho algo así, incluso le llamó oportunista para generar polémica y que hablen de él ahora que ya no está en la duelas.

Kevin Durant calls �� pic.twitter.com/DgwD02s7vI — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 8, 2021

"Esta gente es capaz de hacer lo que sea por promocionarse, queriendo ser aceptado por una industria que se deshará de ellos cuando quiera", Durant continua dejando claro que él está fuera de cualquier tonto debate de quién es mejor en el campo y sobre lo que pueda venir en las carreras de los jugadores tanto de él como de Giannis Antetokounmpo.

De momento el griego Giannis Antetokounmpo no se ha manifestado sobre todo el revuelo que hay detrás de su nombre y todo lo que se ha generado por una declaración que aparentemente nunca de se dio o que quizá se malentendió y ahora ha generado todo este problema.

