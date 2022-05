NBA: Kevin Durant no se ha reportado con la gerencia de los Brooklyn Nets desde que fueron eliminados por Boston

De acuerdo al reporte de Kristian Winfield del sitio NY Daily News, la máxima figura de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, se ha mantenido distante de la gerencia del club, desde que cayeron eliminados ante los Boston Celtics en la primera ronda de playoffs de la NBA.

Durant no ha sostenido ningún tipo de comunicación con ninguna persona de la directiva de los Nets, algo que genera cierta preocupación, debido a que siempre debe haber una cercanía y buena relación entre las principales figuras de un equipo y la oficina central.

En su segunda campaña con Brooklyn, Durant promedió 29.9 puntos (tercero mejor de la liga), además de 7.4 rebotes, 6.4 asistencias, con un 51.8 por ciento de eficiencia en tiros de campo, 38.3 en triples, y 91 en tiros libres, siendo elegido al segundo Mejor Quinteto de la NBA.

Kyrie Irving también preocupa

Otro de los jugadores que también ha hecho saltar los focos rojos en la directiva de los Nets, es Kyrie Irving, la otra gran figura del equipo de Brooklyn, quien los tiene en un dilema.

Los Nets estarían analizando seriamente el no hacerle una extensión de contrato a largo término al base 7 veces All Star, debido a su falta de compromiso con el equipo, al perderse gran parte de la temporada por no querer vacunarse contra el COVID-19, sabiendo que la liga y la ciudad de New York no permitían que jugara si no recibía su respectiva dosis.

Por otro lado, durante los playoffs, Irving, que es de religión musulmana, estuvo ayunando tal y como lo dicta el Ramadán, sin probar comida durante la mayor parte del día, algo que podría haber disminuido su producción en la duela.