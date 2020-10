NBA: Kobe Bryant preparó a Anthony Davis para este momento

Estados Unidos.- Mucho antes de que Kobe Bryant asistiera a regañadientes a las reuniones de agentes libres de Los Ángeles Lakers con Dwight Howard en 2013 y LaMarcus Aldridge en 2014, identificó un talento poco común que eventualmente podría querer heredar el manto que Bryant dejó con la franquicia.

Bryant era el personaje ilustre del equipo olímpico de 2012 que ganó una medalla de oro en Londres. Anthony Davis era su macho joven. El mejor jugador universitario y la selección general número uno reciente en el draft de la NBA fue agregado a la lista para su propia edificación de baloncesto, aunque no se esperaba que contribuyera mucho.

Pero Bryant vio algo en el larguirucho joven de 19 años, y cuando se encontró con los padres de Davis en el hotel del equipo, les hizo saber que estaría cuidando de su hijo.

“Cuando llegamos por primera vez”, dijo Anthony Davis Sr., “Kobe se acercó a nosotros y nos dijo: ‘Sr. Davis, tengo a su hijo conmigo. Estoy tomando al joven bajo mi protección. Él irá a todas partes donde yo esté en estos Juegos Olímpicos. ‘Y eso es lo que hizo. Dondequiera que Kobe fuera, Anthony iba”.

Davis incluso tuiteó al respecto.

Con los años, su relación creció entre bastidores. Bryant se aseguraba de saludar a los padres de Davis cada vez que los Lakers jugaban en Nueva Orleáns. También se mantendría en contacto con Davis por mensaje de texto.

Nunca hubo un motivo oculto para la tutoría de Bryant, dijo el padre de Davis, nunca una idea de reclutamiento para unirse a los Lakers. Bryant simplemente reconoció a un jugador joven que anhelaba ser grandioso y quería nutrir eso. Lo hizo con varios jugadores en la última parte de su carrera.

Bryant siempre fue muy claro sobre sus sentimientos al reclutar para los Lakers. El jugador digno de quitarle la antorcha y liderar a los Lakers no necesitaría un argumento de venta. Querría ese desafío. No, necesitaría ese desafío. Si Bryant tenía que convencerlo en una reunión de agentes libres, el jugador no era adecuado para el trabajo.

A Davis le tomó mucho tiempo decidir que necesitaba ese desafío. Luego, hizo falta una desagradable serie de negociaciones de cambio con los Pelicans para que los Lakers finalmente cumplieran su deseo en la última temporada baja.

Pero Davis continúa cumpliendo con la fe de Bryant en él durante estos playoffs. En las Finales, Davis promedia 33 puntos y 11.5 rebotes. Después de que anotó 32 puntos en 15 de 20 tiros y atrapó 14 rebotes en la victoria del Juego 2 de los Lakers 124-114 sobre el Miami Heat el viernes, los Lakers están ahora a solo dos victorias de su 17mo título de la NBA.

“Vinimos esta noche (viernes) y dijimos que esto es ‘must-win’ para nosotros. Vamos a venir en el próximo juego y decir que es un juego que debemos ganar, y que el próximo juego es un juego que debemos ganar, y así sucesivamente”, dijo Davis.

Davis es ahora el quinto jugador en la historia de las Finales en sumar 30 puntos, 10 rebotes y 75 por ciento de tiros, uniéndose a los grandes de los Lakers Shaquille O’Neal (dos veces en 2004) y Kareem Abdul-Jabbar (1971) junto con los miembros del Salón de la Fama de los Boston Celtics Kevin McHale (1985) y Larry Bird (1984).

El viernes por la noche, Davis fue absolutamente dominante contra un Heat dolido, que les faltaba su mejor defensor, el centro Bam Adebayo (hombro), así como uno de sus máximos anotadores, el armador Goran Dragic (pie).

Davis anotó en lobs de media cancha de Rajon Rondo. En puentes aéreos de LeBron James. En rebotes ofensivos. Contra la defensa de zona del Heat, acertó 9 de 14 tiros. Logró 8 de 10 cuando creó su propio tiro y 7 de 10 en pases de sus compañeros de equipo. Miami le arrojó seis defensores diferentes, y anotó en todos ellos excepto en Andre Iguodala.

Los Lakers ahora tienen marca de 20-1 cuando Davis y James se combinan para al menos 60 puntos, lo que está empatado con O’Neal y Bryant (1999-2000) por el mejor récord en una temporada por compañeros de equipo en la historia de la NBA, según el Elias Sports Bureau.

Los Golden State Warriors tenían marca de 26-2 cuando Stephen Curry y Klay Thompson se combinaron para 60 puntos en 2015-16 y 18-2 cuando Curry y Kevin Durant lo hicieron en 2016-17. Como era de esperar, cada uno de esos dúos ganó un campeonato ese año, y con dos victorias más, LeBron y AD estarían sumando sus nombres a la lista.