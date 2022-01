NBA: Kyrie Irving estaría haciendo su debut con los Nets mañana miércoles ante los Pacers

Después de perderse los 2 meses de la temporada regular en la NBA al negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19, Kyrie Irving, haría su debut esta campaña el miércoles en contra de los Indiana Pacers.

Esto lo dio a conocer Adrian Wojnarowski, quien lo publicó a través de un artículo de la cadena de ESPN.

Irving, se ha mantenido al margen del equipo, por su decisión de no vacunarse, no pudiendo jugar en la ciudad de New York, al prohibirse la entrada a personas que no tenga su esquema de vacunación a recintos públicos tales como centros comerciales, o en este caso, estadios deportivos.

Leer más: Donovan Mitchell y Joel Embiid son nombrados Jugadores del Mes

Cambian de parecer

En primera instancia, cuando se manejó la posibilidad de que Irving solamente viera acción en partidos de los Nets como visitante, es decir, fuera de la ciudad de New York, el gerente general Sean Marks negó rotundamente estos rumores, incluso mencionando en un desplegado en redes sociales que no permitirían que un jugador fuera de “medio tiempo”.

Ahora, debido a que los Nets se han visto afectados por lesiones y contagios por COVID-19, han cambiado de idea, y permitirán a Irving viajar con el equipo, y jugar solamente los partidos fuera de territorio neoyorquino, algo nunca antes se había visto.

Los Nets, llegaron a tener hasta 10 jugadores dentro de los protocolos de salud y seguridad, por lo que se les fueron aplazados 3 juegos en el mes de diciembre.

Kyrie Irving arrojó positivo a COVID-19 durante los últimos días de la semana pasada, y actualmente ya está dado de alta.

El duelo ante los Pacers en el Gainbridge Fieldhouse, casa del equipo de Indiana, será el primer juego del 7 veces All Star, después de perderse los primeros 37 duelos.