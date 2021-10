NBA: Kyrie Irving aclara que no se ha vacunado, y que no se va a retirar

En un video publicado en sus redes sociales, el base estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, habló sobre su decisión de no vacunarse, además de refutar los rumores que comenzaron a surgir acerca de que se iba a retirar del baloncesto.

De la misma manera, Irving dijo no estar a favor ni en contra de las vacunas, pero que él es el único que decide en qué meter dentro de su cuerpo.

"Esta es mi vida", dijo Irving. "Puedo hacer lo que quiera con esto, este es el único cuerpo que tengo aquí. Y tú me dices qué hacer con mi cuerpo ... Esto tiene todo que ver con lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y me están agrupando en algo que es más grande que el baloncesto", comentó.

El jugador de la NBA también dijo que respeta a todos los que han decidido vacunarse, así como también a los que han decidido no hacerlo, y pidió que se respete su decisión, a pesar de las consecuencias de las que está alerta.

Irving no se quiere vacunar contra el COVID-19, por lo que fue apartado de los Nets

"Las consecuencias financieras, sé que ni siquiera quiero hacer eso", dijo Irving. "Pero es una realidad, para estar en la ciudad de Nueva York, para estar en un equipo, tengo que estar vacunado. Elegí no estar vacunado, y esa fue mi elección, y les pediría a todos que respeten esa elección", agregó.

En caso de que Irving se llegara a perder la totalidad de los partidos jugados en casa por los Nets, de acuerdo a Bobby Marks de ESPN, el guardia de 29 años, perdería alrededor de 17 millones de dólares.

"Voy a seguir manteniéndome en forma, estar listo para jugar, estar listo para rockear con mis compañeros de equipo y ser parte de todo esto. Esto no es una cuestión política; no se trata de la NBA, no se trata de cualquier organización. Se trata de mi vida y de lo que elijo hacer", aseguró el base 7 veces All Star.

Por último, Kyrie Irving dejó en claro que no se va a retirar, y que esperaba que los medios de comunicación no sesgaran el mensaje que acaba de compartir, y que no creyeran los rumores.

"Nadie va a callar esta voz", dijo Irving. "Mira si ponen esto en sus canales de televisión y si ponen esta verdad real en algún lugar antes de que empieces a hablar de mí y de lo que estoy haciendo con mi vida. Y no, no me voy a retirar. Y no, no me voy y voy a dejar el juego así. Todavía hay mucho trabajo por hacer", finalizó.

Irving es elegible para una extensión de contrato con los Brooklyn Nets que podría ascender hasta los 187 millones por 4 años, algo que debido a la situación, luce cada vez más complicado.