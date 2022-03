NBA: Kyrie Irving asegura que no piensa dejar a los Nets ni a Kevin Durant

Los Brooklyn Nets a partir de este domingo, ya podrán contar con Kyrie Irving para partidos de local, al haber quedado anulado el mandato que impedía a trabajadores de empresas neoyorquinas que no estuvieran vacunados contra el COVID-19, desempeñar sus funciones dentro de los inmuebles correspondientes, en el caso de Irving, jugar partidos de local, en el Barclays Center.

El base de 11 temporadas en la NBA, se mostró bastante animado por el hecho de poder volver de tiempo completo con el equipo, y aprovechó para contestar algunas preguntas a los medios de comunicación, entre ellas, una sobre su continuidad con la franquicia de Brooklyn.

"Para ser honesto, me inscribí en esto a largo plazo. Me encanta este año. Estoy agradecido. No ha sido un año prototípico. Pero cuando miro a mis compañeros de equipo y miro lo que tenemos como organización. Estoy buscando a largo plazo y lo que podemos hacer", dijo Irving para ESPN.

Se quiere quedar junto a Durant

Irving también aprovechó a decir que no planea irse a ningún lado, ya que sabe que lo que puede lograr junto a su compañero y amigo Kevin Durant en los Nets es inmenso.

"Para mí, siempre se ha tratado de estar cómodo y amar donde estoy. Me encanta estar aquí. Una vez que llegue el verano, sé que tendremos algunas conversaciones, pero no hay forma de que pueda dejar a mi hombre 7 (Durant usa el número 7) en ningún lado", aseguró el base.

Kyrie Irving de 30 años, tiene una opción de jugador para la siguiente temporada por 36.5 millones de dólares, y de rechazarla, aspira a firmar una extensión de contrato por 5 años a cambio de 236 millones de dólares.