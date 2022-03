NBA: Kyrie Irving sería elegible para jugar partidos en casa tan pronto como el siguiente domingo

Excelentes noticias para los Brooklyn Nets de la NBA, y equipos de la Major League Baseball (MLB) como los New York Yankees o los Mets, ya que de acuerdo a Shams Charania, el mandato que no permite jugar a elementos de estos equipos mencionados que no están vacunados, fue levantado.

Esto fue lo que informó el reconocido periodista de la cadena The Athletic, quien dijo que el gobierno del alcalde de New York Eric Adams, ha quitado el mandato al sector privado que pedía que sus trabajadores estuvieran vacunados contra el COVID-19, permitiendo así la inclusión de atletas y artistas en sus lugares de trabajo.

Esto beneficiará a los Nets, ya que Kyrie Irving, base estrella del equipo, en diversas ocasiones ha declarado que no piensa recibir la vacuna, y hasta hoy, solamente había podido jugar partidos de visitante.

Declaración

Luego de que el alcalde hiciera oficial a través de una conferencia de prensa que fue televisada, el mandatario dijo que estaban tomando esta decisión porque la ciudad “tiene que funcionar”.

Minutos después del anuncio, la NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA), a través del departamento de comunicación, hicieron una publicación en la que aplaudieron la decisión del Alcalde Adams.

“La NBA y la NBPA ha conseguido un 97 por ciento de vacunación y un 75 de dosis de refuerzo entre jugadores, así como para staff de ambos organismos, entrenadores, árbitros y jugadores, y seguiremos siendo fuertes defensores de la vacunación y el refuerzo. Con el anuncio de hoy, apoyamos la determinación del Alcalde de que las viejas reglas que trataban diferente a los jugadores de casa y visitantes ya no tenían sentido, particularmente porque jugadores no vacunados seguirán siendo sometidos a pruebas diarias. Aplaudimos al Alcalde por escuchar las preocupaciones de nuestros equipos de New York, jugadores, fanáticos y comunidades, y por nivelar el campo de juego para equipos locales y sus oponentes”, se lee en el comunicado.

Dicho esto, Kyrie Irving podrá ser elegible para jugar partidos en el Barclays Center en Brooklyn, New York, casa de los Nets, a partir de este domingo 27 de marzo, cuando enfrenten a los Charlotte Hornets.