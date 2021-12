NBA: La liga planea alguna estrategia contra la variante Ómicron de la Covid-19

Estados Unidos.- La National Basketball Association (NBA) prepara algún plan de contingencia contra la cepa del Covid-19, Ómicron, previo a los duelos de Navidad, pues la variante se propaga a alta velocidad que ha provocado la suspensión de varios de sus juegos oficiales de la temporada 2021-22.

El comisionado del torneo de basquetbol de los Estados Unidos, Adam Silver, confesó en una entrevista para la cadena deportiva ESPN que no está en consideración la pausa de la periodización, aún cuando los casos positivos por Covid-19 incrementan en los últimos días.

"No hay planes en este momento para detener la temporada de la NBA. Hemos analizado todas las opciones, pero, francamente, tenemos problemas para pensar en cuál sería la lógica detrás de este procedimiento en este momento", mencionó el comisionado.

Logotipo de la NBA

AFP

90% DE LOS CONTAGIOS SE DEBE A LA CEPA ÓMICRON

Adam Silver reveló que el 90 por ciento de los jugadores que se han contagiado por Covid-19 corresponden a la variante Ómicron, sin embargo afirmó que la mayoría de los casos positivos ya han recibido la dosis de refuerzo, por lo que no existe algún razonamiento para postergar el campeonato.

Chicago, uno de los afectados por el rebrote de contagios

AP

"El 97 por ciento de los basquetbolistas están vacunados con dos dosis y el 65 por ciento ya recibió la tercera vacuna. Examinamos las opciones y sinceramente no hallamos motivo para parar", comentó el comisionado en la antesala de las fiestas de Navidad.

PARTIDOS EN NAVIDAD SEGUIRÁN EN PIE

La NBA notificó a 10 de sus participantes que la jornada navideña no se detendrá pese al alto índice de contagios. Posiblemente su horario habitual tenga alguna alteración. Por otro lado, sólo habrá alguna reprogramación de los juegos en caso que se requiera.

NBA afectada por la variante Ómicron

AP

PARTIDOS DURANTE LA FIESTA DE NAVIDAD

Knicks vs Hawks, Bucks vs Celtics, Suns vs Warriors, Lakers vs Nets, Jazz vs Mavericks se jugarán el sábado 25 del mes en curso. Según ESPN, la NBA advirtió a los equipos que en caso de haber cambios o aplazamientos, se darían a conocer el viernes 24 de diciembre, o sea, para el día de mañana.

Leer más: ¿Qué campeonatos seguirán entre Navidad y Año Nuevo?