NBA: Lakers caen ante Toronto; Leonard rompe protesta de NBA contra racismo

Orlando.- Los Toronto Raptors, vigentes campeones de la NBA, derrotaron a los aspirantes Los Angeles Lakers este sábado en una jornada en la que Meyers Leonard rompió de nuevo las unánimes protestas contra el racismo y Jimmy Butler intentó jugar con una camiseta sin nombre.

Leonard, pívot suplente de los Miami Heat, decidió no arrodillarse junto a sus compañeros durante el himno estadounidense y permaneció de pie, al igual que hicieron el viernes el jugador Jonathan Isaac (Orlando Magic) y el entrenador Gregg Popovich (San Antonio Spurs).

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El jugador de los Heat, cuyo hermano mayor combatió con el ejército estadounidense en Afganistán, sí portó la misma camiseta con el lema "Black Lives Matter" (La vida de las personas negras importa) que el resto de sus compañeros y rivales de los Denver Nuggets.

"Hoy, escuché a mi corazón (...) Mi hermano y muchos amigos cercanos han jurado proteger este país a toda costa, y eso significa algo para mí, al igual que la bandera y nuestra nación", escribió Meyers tras el partido, en el que no jugó ni un minuto.

El entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, dijo que la acción de Meyers no tuvo nada que ver con dejarlo en el banquillo y subrayó que su jugador "tiene el respaldo de todos en el vestuario".

"Él apoya completamente este movimiento exactamente igual que todos en nuestra organización y en la NBA", dijo Spoelstra.

Desde el reinicio de la temporada el jueves, todos los partidos están comenzando con los jugadores hincando la rodilla durante el himno, un gesto de apoyo a las masivas protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

Como en las jornadas anteriores, la mayoría de los jugadores de ambos equipos retiraron sus nombres de las camisetas para lucir mensajes sociales.

La figura de los Heat, Jimmy Butler, saltó a la pista con una camiseta sin su nombre ni tampoco mensaje en la espalda pero la NBA no le autorizó a usarla en el juego y la tuvo que cambiar por otra que sí lucía su apellido.

"Apruebo y respeto todos los mensajes que la liga ha elegido, pero para mí, no llevar un mensaje o un nombre es como volver a cómo era antes", argumentó Butler. "Si no fuera quien soy hoy, no sería diferente de cualquier otra persona de color".

En el partido, los Heat, que ocupan la cuarta posición de la conferencia Este, se impusieron con comodidad ante unos Nuggets (3º del Oeste) plagados de bajas con 22 puntos de Butler. Por Denver, el pívot serbio Nikola Jokic anotó 19 puntos con 7 rebotes y 6 asistencias.

Te puede interesar:

Marqise Lee decide no jugar para los Patriots esta temporada

Drogba presentó su candidatura para ser presidente de la Federación de futbol de Costa de Marfíl

MLB anuncia varios ajustes al calendario