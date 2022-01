NBA: Lakers interesados en traspasar a Russell Westbrook por John Wall

El pobre desempeño del base de Los Ángeles Lakers, Russell Westbrook, ha puesto a trabajar a las oficinas de la franquicia 17 veces campeona de la NBA, y ya suena un traspaso por John Wall de los Houston Rockets.

La idea no parece descabellada desde un punto económico, ya que sus altos sueldos, ambos dentro de los 44 millones para esta temporada, siendo un traspaso prácticamente imposible para cualquier otro equipo, a excepción de Lakers y Rockets.

La transacción es posible, ya que esto no alteraría el balance de sueldos de las 2 escuadras, sin embargo, en el tema netamente deportivo, está para analizarse con bastante cuidado, sobre todo para los Lakers.

Los inconvenientes

Russell Westbrook ha tenido una campaña para el olvido, marcada por tiros que no tocan ni el aro, pérdidas de balón al por mayor, y una falta de esfuerzo defensivo tanto de él, como del equipo en general.

Sin embargo, el simple hecho de estar en activo, en caso de traspaso, los ganadores del movimiento, en teoría serían los Rockets, porque recibirían un jugador sano, en plenas facultades físicas para aportar desde el día uno que se incorpore.

Por otro lado, John Wall no ha jugado un sólo partido esta campaña, ya que tanto él como el equipo acordaron que no vería acción hasta que no se le encontrara un nuevo equipo, para dar oportunidad al talento joven de la plantilla de desarrollarse.

Hasta hace unos días, el futuro de Wall parecía estancado con los Rockets, ya que su elevado contrato hace muy difícil su traspaso, hasta que sonó la posibilidad de los Lakers y Westbrook, que se encuentran en situación similar.

Los Lakers deben pensar bien si vale la pena hacerse con Wall, quien en los últimos 3 años se recuperó de una ruptura del tendón de Aquiles, así como de una operación de rodilla, además del hecho de que no ha jugado en meses. Por otro lado, Wall demostró estar sano la temporada anterior, jugando 40 partidos, con promedios nada malos de 20.6 puntos (más que Westrook ahora mismo), 6.9 asistencias y 1.1 robos.