NBA: LeBron James igualó una marca que no conseguía desde que tenía 21 años

Luego de caer por quinto juego al hilo, esta vez ante los New Orleans Pelicans, Los Ángeles Lakers están peor que nunca, fuera del torneo play in, no importa que LeBron James siga consiguiendo marcas en la NBA.

En la derrota de los Lakers 114-111 frente a los Pelicans, LeBron terminó con 38 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, en 40 minutos de juego, siendo este el quinto juego consecutivo que ha marcado arriba de 35 puntos.

De acuerdo a ESPN Stats & Info, esta es la segunda ocasión que James consigue esta racha anotadora, con la otra llegando cuando tenía 21 años en la temporada 2005/2006, con 9 partidos seguidos de arriba de 35 puntos.

Esfuerzo insuficiente

La nota triste para LeBron James y los Lakers, es que en esta racha anotadora de 5 partidos, los 17 veces campeones de la NBA, han perdido todos los partidos, tirando por la borda el esfuerzo del veterano alero.

Esta es la decimonovena campaña para ‘King’ James en la mejor liga de baloncesto del mundo, donde con 37 años, está liderando en puntos por partido con 30.3 por noche.

Sin embargo, por más puntos que LeBron anota, los Lakers no encuentran la fórmula para ganar, ubicándose en la decimoprimera posición de la Conferencia Oeste, fuera del play in, y por consecuencia, sin playoffs, por ahora.

Quedan 5 juegos de temporada regular para los Lakers, de los cuales será mejor que tengan pensado ganar todos, ya que de no hacerlo, se podrían quedar sin postemporada.