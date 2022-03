NBA: LeBron James no pierde la esperanza de que los Lakers estén en playoffs

Los Ángeles Lakers sumaron una nueva derrota, la tercera al hilo, esta vez en contra de los Dallas Mavericks, lo que complica más la clasificación de los dirigidos por Frank Vogel a la postemporada de la NBA.

Tras caer de nueva cuenta, los Lakers, que son novenos de la Conferencia Oeste, se ubican 2 derrotas de pasar al décimo sitio, que por ahora lo ocupan los New Orleans Pelicans, y que es el último lugar para pelear por un hueco en los playoffs a través del play in.

Es precisamente el play in, lo que parece ser la última esperanza para que los angelinos aspiren a jugar la postemporada, ya que si los playoffs comenzaran hoy, los Lakers estarían eliminados, ya que solamente pasan del primero al octavo clasificados.

Desde hace algunos partidos, la afición angelina ha mostrado su descontento con el equipo, por lo que han incluso llegado a abuchear a los jugadores.

En conferencia de prensa después del partido ante Dallas, que por cierto fue en casa, en el Crypto.com Arena, se le cuestionó a LeBron James sobre las posibilidades de quedar eliminados antes de la postemporada, a lo que el 18 veces All Star contestó lo siguiente.

"Todavía tenemos partidos por jugar. Hasta que me pisoteen, me corten la cabeza y me entierren a cuatro metros bajo suelo, yo tengo una oportunidad. Así es la confianza que poseo", comentó.