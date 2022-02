NBA: LeBron James se pronuncia sobre el abrazo que tuvo con Michael Jordan

Uno de los mejores momentos del All Star Weekend, se vivió durante la ceremonia del nombramiento de los 75 mejores jugadores de la historia, en el aniversario 75 de la NBA, llevado a cabo durante el descanso de medio tiempo del All Star Game.

Por unos segundos, se pudo ver a LeBron James, alero de Los Ángeles Lakers, compartir un fraternal abrazo con el legendario escolta de los Chicago Bulls, Michael Jordan, el considerado mejor jugador de todos los tiempos.

En este épico momento, ambos compartieron palabras, sonrisas, y mostraron su respeto el uno al otro con un abrazo, que quedará enmarcado para toda la historia.

Después del partido que terminó en la quinta victoria al hilo para el Team LeBron, que se impuso al Team Durant, con un Stephen Curry de récord, LeBron James, en rueda de prensa posterior al evento, habló sobre el emotivo momento que sostuvo con Jordan.

“No quería perder la oportunidad de estrechar las manos del hombre que me inspiró durante mi infancia. No he tenido mucho diálogo con él en mis 20 o 19 años en este negocio, pero parte de mí no estaría aquí si no hubiera sido por la inspiración de “MJ”, siempre quise ser como él cuando estaba creciendo”, aseguró LeBron.