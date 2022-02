NBA: LeBron no descarta volver a Cleveland; quiere jugar con su hijo

En entrevista para el sitio The Athletic, LeBron James, alero estrella de Los Ángeles Lakers, no descartó la posibilidad de regresar una vez más a los Cleveland Cavaliers, y que la última campaña que juegue en la NBA, le encantaría jugarla con su hijo, LeBron “Bronny” James Jr.

"La puerta no está cerrada. No estoy diciendo que vaya a volver y jugar, no lo sé. No sé qué me depara el futuro. Ni siquiera sé cuándo estaré libre ", dijo James a The Athletic el sábado cuando se le preguntó sobre un posible regreso a Cleveland.