NBA: Los Ángeles Lakers visitan esta tarde a los Brooklyn Nets

En punto de las 17:30 horas de este martes de NBA(hora del pacífico), Los Ángeles Lakers se meterán al Barclays Center a retar a los Brooklyn Nets, quienes no contarán con Kevin Durant ni Kyrie Irving.

Durant, sigue recuperándose de una lesión en su rodilla, mientras que Irving no es elegible para jugar en New York, ya que se rehúsa a vacunarse contra el COVID-19, y en la ciudad de la Gran Manzana no pueden entrar a recintos com estadios, personas que no tengan su esquema de vacunación completo.

Dicho esto, la mayor parte de la responsabilidad caerá en James Harden, que quedará algo solo en ataque para los Nets. En 41 partidos, James está promediando 22.7 puntos, 10.1 asistencias (líder junto a Chris Paul de los Suns), 8 rebotes, y 1.3 robos por juego.

Los Nets son terceros de la Conferencia Este, con récord de 29 partidos ganados y 17 perdidos.

¿Jugará Davis?

Desde ayer, el regreso de Anthony Davis con los Lakers se ha escuchado que está más cerca que nunca, después de más de un mes fuera de acción por una lesión de rodilla, ya que el equipo lo tiene como ‘probable’ para el duelo de hoy ante Nets.

De ser así, los angelinos recuperarían a su mejor defensivo, además de su mejor hombre grande, aunque hay que esperar en qué condiciones regresaría Davis, y si tendrá minutos restringidos o no.

Por otr lado, LeBron James saltará a la cancha como el mejor jugador de la campaña para los Lakers, al estar promediando 29 puntos, 7.7 rebotes, 6.3 asistencias, 1.3 robos, y un tapón por encuentro, en 35 partidos jugados.

Los Lakers se encuentran en posición de play in, ubicándose en la octava plaza de la Conferencia Oeste, con marca de 23 victorias y 24 derrotas.