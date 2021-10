NBA: Los Ángeles ponen a LeBron en la lista de lesionados, y es duda ante Spurs

La participación del alero estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, estaría en duda para el partido de este martes en la NBA, en contra de los San Antonio Spurs, mismo que se disputará en el AT & T Center, casa del equipo texano.

De acuerdo al informe diario de lesiones por parte del club, el status de James pasó de probable para el partido ante Spurs, a cuestionable. Se esperan más reportes por parte del entrenador Frank Vogel en las próximas horas previo al partido, que comienza a las 17:30 horas (hora del pacíficio).

LeBron sufrió un golpe durante el partido que resultó en la primera victoria de Lakers, ante los Memphis Grizzlies el pasado domingo 24 de octubre.

Desmond Bane, jugador de segundo año de los Grizzlies, peleó por un rebote contra el pivot de Lakers, Dwight Howard, y al ser desequilibrado, cayó sobre la pierna de James, causando que cayera a la duela con gestos de dolor.

A pesar de esto, LeBron terminó el juego, anotando con 19 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes, siendo el tercer mejor anotador de Los Ángeles, detrás de los 28 de Carmelo Anthony, y de Anthony Davis, con 22.

Al finalizar el partido, LeBron comentó en rueda de prensa que sentía algo adolorido el pie, pero que se lo trataría, y estaría disponible para el siguiente juego.

"Lo primero que pensé fue, no otra vez. Porque obviamente fue similar a la jugada que me dejó fuera varios partidos el año pasado. Un tipo cae sobre mi pierna, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. No pude sacar mi pierna de ahí a tiempo.