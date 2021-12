NBA: Los Brooklyn Nets permitirán a Kyrie Irving jugar solamente de visita

Kyrie Irving, base de los Brooklyn Nets, estaría realizando el proceso para volver poder jugar esta temporada de la NBA con su equipo, pese a no estar vacunado contra el COVID-19, solamente en juegos de visita.

De acuerdo a un reportaje de Adrian Wojnarowski de ESPN, confirmó la noticia del acuerdo que ha llegado el equipo con Irving, y la liga.

Irving no ha jugado un solo juego esta campaña al no estar vacunado, además de que la ciudad de New York, requiere que se tenga el esquema de vacunación completo para que una persona pueda ingresar a un estadio o recinto cerrado, como el Barclays Center.

“Después de pláticas con entrenadores, jugadores y staff, la organización ha decidido traer a Kyrie Irving de regreso para juegos y prácticas en las que sea elegible. Tomamos esta decisión tomando en cuenta las bajas por lesión del equipo, así como los que se están perdiendo juegos por protocolos de salud y seguridad por COVID-19”, informó Sean Marks, gerente general del equipo.

¿Será correcto?

Sin duda alguna la decisión causará revuelo, debido a que el mismo Marks, a principios de temporada cerró las puertas a Irving, por la decisión de no vacunarse, y aseguró que ningún jugador del equipo estaría de medio tiempo, cambiando radicalmente su decisión.

Irving, de 29 años, es un 7 veces All Star, MVP del All Star Game en una ocasión, Novato del Año, una vez elegido al Mejor Quinteto de la liga, 2 veces en el segundo Mejor Quinteto de la liga, y una vez Campeón de la NBA.