NBA: Los Bucks no extrañaron a Giannis, y acabaron con Miami, cobrando así su revancha

El primer partido de la temporada de la NBA para los Milwaukee Bucks, fue en contra del Miami Heat, y fue una paliza por parte de los de Florida. Hoy, los Bucks obtuvieron su venganza, al imponerse 102-124, sin Giannis Antetokounmpo.

En la ausencia de Giannis por dolor de pantorrilla, Pat Connaughton encestó 7 triples y terminó con 23 puntos, mientras que Khris Middleton agregó 22 unidades,9 asistencias y y 6 rebotes para guiar a los Bucks a la victoria.

El triunfo asienta Milwaukee en la tercera posición de la Conferencia Este, con marca de 15 victorias y 9 derrotas.

Estancados

De los últimos 10 partidos, Miami ha ganado 5 y ha perdido 5, siendo uno de los momentos más complicados para los de Florida.

Si bien los Bucks no extrañaron a Giannis, el Heat siguen extrañando a Jimmy Butler, que no juega desde el 24 de noviembre con un esguince de tobillo, y se ha perdido los últimos 5 partidos con su equipo, y de la misma manera han echado de menos a Bam Adebayo, que no tiene fecha de regreso, tras romperse un ligamento de una de sus manos.

Tyler Herro fue el más destacado para Miami, con 15 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, y 2 robos, seguido por Caleb Martin, que desde el banco de suplentes, aportó 16 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapones.