NBA: Los Bulls nombran a Joakim Noah embajador del equipo

El equipo de Chicago Bulls, previo al inicio del partido de esta tarde ante los New York Knicks, rendirán un homenaje a Joakim Noah por sus 9 años que estuvo en el club, además de nombrarlo embajador oficial del equipo.

En sus 13 años como profesional de la NBA, 9 estuvo con los Bulls, desde que llegó en el Draft de 2007 en la posición 9 de primera ronda, y fue ahí donde se convirtió en uno de los más queridos por la afición de Illinois.

Durante su estancia en los Chicago, Noah fue seleccionado 2 veces All Star (2013 y 2014), 2 veces al primer Quinteto Defensivo, y 2 veces al segundo, además de ser elegido Mejor Defensa en 2014, y ese mismo año elegido en el Mejor Quinteto de la NBA.

"Me siento conmovido de ser honrado tanto por el equipo como por la ciudad que siempre he amado y respetado. Más al celebrar esta noche con mi familia, amigos, ex jugadores, entrenadores y, sobre todo, con los fanáticos de los Bulls que ayudaron a impulsar mi energía a lo largo de mis años con el uniforme de los Bulls, comentó Noah.