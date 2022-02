NBA: Los Knicks recuperan a RJ Barrett y a Derrick Rose para entrenamientos

Si los New York Knicks pretenden salvar la temporada en la NBA intentando clasificarse a playoffs mediante el play in, deben comenzar a ganar, y no hay mejor manera de hacerlo que con equipo completo.

Por eso las noticias de Ian Begley de SportsNet New York de que RJ Barrett y Derrick Rose se han incorporado a los entrenamientos de los Knicks tras superar sus respectivas lesiones, son bastante positivas para los dirigidos por Tom Thibodeau.

Barrett, de 21 años, sufrió un esguince de tobillo el pasado 8 de febrero, del que se ha recuperado, mientras que Rose se sometió a una cirugía en un tobillo el pasado mes de diciembre.

Jugadores de peso

Ambos elementos son de vital importancia para los Knicks, ya que Barrett es el segundo mejor anotador detrás de Julius Randle, al estar promediando 185.7 rebotes, 2.6 asistencias, en 48 partidos jugados.

Por otra parte, Rose, de 33 años, es un veterano que todavía aporta bastante a la ofensiva como sexto hombre, ya que en 26 partidos esta campaña, ha promediado 12 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes, con un 40.2 por ciento de eficiencia en triples, y un 96.8 en tiros libres.

Los Knicks son decimosegundos de la Conferencia Este, con marca de 25 partidos ganados y 34 perdidos.