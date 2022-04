NBA: Los Lakers han despedido a Frank Vogel como entrenador después de 4 temporadas

A falta de la confirmación oficial por el club, Los Ángeles Lakers han despedido a Frank Vogel como entrenador en jefe, después de 4 temporadas, según información de Adrian Wojnarowski de ESPN, una de las fuentes más confiables en torno a la NBA.



Después del último partido de temporada regular, en el que los Lakers derrotaron a los Denver Nuggets, Vogel fue preguntado sobre si tenía conocimiento de que había sido su último partido dirigiendo al club, con el ahora ex entrenador contestando lo siguiente.



"No me han dicho m****a. Voy a disfrutar a el juego de esta noche, celebrar con estos jóvenes muchachos, en términos de arañar, y pelear para regresar en este partido y obtener la victoria. Lidiaremos con mañana, mañana", declaró.

Montaña rusa

En 3 temporadas con los Lakers, Frank Vogel consiguió un récord de 127 victorias, y 89 derrotas, con su primera temporada al frente del equipo siendo la mejor de su carrera.



Fue en la campaña 2019/2020, donde el entrenador lideró a los angelinos a conseguir el título de campeón, imponiéndose 4 juegos a 2 sobre el Miami Heat, en una temporada que quedó marcada por el paro de más de 3 meses por la pandemia por COVID-19, regresando en la conocida Burbuja de Orlando, donde se desesarrollaron los playoffs y las finales.

Mientras llega el comunicado por parte del club en el que se confirma el cese de Vogel, el club desde hoy mismo se pondrá a buscar incanzablemente al que será el siguiente entrenador de los Lakers.