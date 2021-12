NBA: Los Lakers recuperan a su entrenador Frank Vogel; estará hoy ante Portland

Los Ángeles Lakers atraviesan un momento bastante complicado, habiendo perdido 6 de los últimos 10 partidos, por lo que toda la ayuda posible será bienvenida, así que el regreso de Fank Vogel, entrenador en jefe del equipo, es algo positivo para la franquicia 17 veces campeona de la NBA.

Vogel, al parecer tuvo que pelear un poco más de tiempo de lo normal contra la enfermedad, al pasar las 2 últimas semanas dentro de los protocolos de salud y seguridad tras haber arrojado positivo.

Un total de 10 entrenadores han ingresado en las listas de contagios por la citada enfermedad en lo que va de temporada, el último, Tyronn Lue de Los Ángeles Clippers.

Año difícil

Tanto para Vogel como para la franquicia angelina, ha sido una temporada más que retadora, al no contar desde un principio con varios elementos clave por lesión, además los juegos que LeBron James estuvo fuera en las primeras semanas por lesiones de tobillo y abdomen, para después pasar a la nueva oleada de contagios por COVID-19.

Vogel, que está en su cuarta campaña como entrenador de los Lakers, logró llevar al título al equipo en la temporada 2019/2020, siendo su más grande logro desde que se convirtió en entrenador en jefe de la liga.

De momento, la situación de los angelinos es complicada, ubicándose en posición de play in, en la séptima plaza de la Conferencia Oeste, con marca de 17 triunfos y 19 derrotas, muy lejos de lo que se esperaba de un equipo que cuenta con LeBron, Russell Westbrook, Anthony Davis, Carmelo Anthony, entre otros ex All Stars en la plantilla.