NBA: Los Nets y Kyrie Irving apuntan a firmar una extensión de contrato este verano

Según la información manejada por el periodista Brian Lewis del New York Post, lo más probable es que los Brooklyn Nets terminen por hacerle una extensión de contrato a Kyrie Irving.

El base de 30 años, viene de apenas jugar 29 partidos de temporada regular en la NBA, debido a que se negó a ponerse la vacuna contra el COVID-19, y las reglas en New York no dejaban a jugadores poner un pie en los estadios de cualquier disciplina deportiva si no recibían su dosis.

Una vez se levantó dicho mandato, se le permitió a Irving competir de tiempo completo, luego de que de primera instancia, solamente podía jugar partidos de visita, es decir, fuera de la ciudad neoyorquina.

Vale la pena el riesgo

La fecha límite para que Kyrie Irving pueda tomar la decisión de ejercer la opción de su último año de contrato o rechazarla, es hasta el 29 de junio, y en caso de decirle que no, se convertiría en agente libre en 2023, pero todo indica que no llegarán a dichas instancias, y se llegará a un nuevo acuerdo este mismo verano.

En las 3 temporadas que ha jugado para los Nets, Irving tiene promedios de 27.1 puntos, 6 asistencias, 4.7 rebotes, 1.4 robos, lanzando con una eficiencia del 53.6 por ciento, 40.6 en triples, y 92 en tiros libres.

Te recomendamos leer

Toluca busca fichar a Edinson Cavani; quieren ganarlo todo: Jorge Ramos

Raheem Sterling es una opción viable para reforzar el ataque del Real Madrid

El portero Camilo Vargas del bicampeón Atlas es elegido MVP del Clausura 2022

Irving es un 7 veces All Star, una vez Campeón de la NBA en 2016 con Cleveland Cavaliers, 2 veces elegido al tercer Mejor Quinteto, una vez al segundo, una vez Jugador Más Valioso del All Star Game, campeón del Concurso de Triples una vez en 2013, y Novato del Año en 2012.