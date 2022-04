NBA: Los Nets ya se prepararan para enfrentar a los Celtics sin Ben Simmons

Estamos a solamente 2 días de que comiencen los playoffs de la NBA, y uno de los primeros duelos, será el de los Brooklyn Nets ante los Boston Celtics, quienes se medirán en la primera ronda.

Sin embargo, uno de estos equipos, parece no contará con una de sus figuras, ya que de acuerdo a una nota de Nick Friedell de ESPN, Ben Simmons se perderá la serie ante los Celtics.

De la misma manera, el mismo Kevin Durant, máxima figura de los Nets, aseguró que el equipo ya se está preparando y mentalizando para el duelo ante Boston, como si Simmons no fuera a jugar en absoluto.

Incertidumbre

Ben Simmons fue traspasado a mitad de temporada por los Philadelphia 76ers, quienes recibieron a cambio a James Harden, pero debido a una lesión de espalda, no ha podido debutar para los Nets.

“No espero que juegue. Eso es más fácil para mí. No estoy presionando a Ben para que salga y juegue. Así que no espero que haga nada más que sanar y estar saludable lo más rápido que pueda. En mi mente, me estoy preparando como si estuviéramos jugando con el equipo que tenemos”, dijo Durant después del entrenamiento del jueves.

Te recomendamos leer

El mismo entrenador de Brooklyn, Steve Nash, declaró que Simmons aún no está teniendo prácticas de baloncesto, solamente ejercicios individuales.