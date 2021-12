NBA: Los New York Knicks visitan a los San Antonio Spurs, buscando dar vuelta a su racha de derrotas

Esta tarde, los New York Knicks, se meterán al AT & T Center, a retar a los San Antonio Spurs, en un partido en el que a ambos les vendría bien la victoria, ya que no atraviesan su mejor momento en la NBA.

Los Knicks, llegan con racha de 3 derrotas de manera consecutiva, al haber caído contra Brooklyn Nets, Chicago Bulls, y Denver Nuggets, ubicándose en la decimoprimera plaza de la Conferencia Este, ni siquiera en posición de play in.

Por su parte, los Spurs, acumulaban 4 victorias de manera consecutiva, antes de ver cortada su racha el lunes, cayendo ante los Phoenix Suns.

Figuras a seguir

Julius Randle ha sido lo más destacado para los neoyorquinos, ya que el resto del plantel ha quedado a deber en grande. El ala/pivot de 27 años, está promediando 20.1 puntos, 10 rebotes, y 5.3 asistencias para los Knicks, en 23 partidos jugados.

Dejounte Murray, la figura de los Spurs. Foto: AFP

RJ Barrett es el segundo mejor jugador para New York, sin llegar a destacar como se esperaba del joven alero de tercer año. Barrett, promedia solamente 14 puntos, 5.8 rebotes, y 2.1 asistencias en 22 juegos jugados.

Los Spurs tienen como líder a Dejounte Murray, que con 25 años, en su quinta temporada, está en su mejor momento, con promedios de 19 puntos, 8.5 rebotes, 8.5 asistencias, y 2 robos por noche, en 22 juegos disputados.

Keldon Johnson, uno de los más jóvenes del plantel (22 años), está destacando con 14.8 puntos, 2 asistencias, y un robo de medias en su tercera campaña con San Antonio.

El equipo dirigido por Gregg Popovich, es decimosegundo de la Conferencia Oeste, con marca de 8 triunfos y 14 derrotas.