NBA: Malik Monk, aceptaría menos dinero para seguir vistiendo la playera de los Lakers

Después de una temporada colectiva para el olvido, uno de los elementos más destacables en lo individual para Los Ángeles Lakers, fue Malik Monk, quien tuvo la mejor campaña y promedios de su vida en la NBA.

Antes del comienzo de la campaña 2021/2022, nadie apostó por Monk quien terminó contrato con los Charlotte Hornets, a quien muchos dieron por acabado, sin embargo, los Lakers le abrieron las puertas, y demostró que con minutos en la duela, puede producir a un nivel más que decente.

Sin embargo, su contrato por un año está por terminar, y se convertirá en agente libre sin restricciones, donde podría firmar con cualquier otro equipo que decida pagarle de mejor manera apostando por sus servicios.

No todo es dinero

Dicho esto, en entrevista para el sitio The Athletic con Jovan Buha, Malik Monk dejó abierta la posibilidad de aceptar recibir una menor cantidad de dinero, con tal de seguir en los Lakers, donde se ha sentido muy cómodo.

"Puede que no puedan pagarme todo lo que quiero. Pero podría estar aquí y estar mucho más cómodo como Laker que ir a cualquier otro equipo y que me paguen 5 millones de dólares más. Así que sólo estoy tratando de averiguar qué equipo me querría realmente", dijo Monk.

Las cifras de Malik Monk en la temporada pasada, fueron máximas en puntos con 13.8, rebotes con 3.4, asistencias con 2.9, robos con 0.8, minutos jugados con 28.1, y en porcentaje de tiros de campo con un 47.3, además de un excelente 39.1 en triples.

El curso anterior, Monk percibió un millón 669 mil 178 dólares, el mínimo de veterano, y de acuerdo a The Athletic, los Lakers el máximo que podría ofrecerle para la campaña 2022/2023, es de 6.3 millones de dólares, pero pudiendo firmar por hasta 10 o 12 millones de dólares anuales con algún otro equipo, según el reporte del prestigioso portal web.