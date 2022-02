NBA: Malik Monk, contento de poder ser él mismo en los Lakers

En entrevista para el sitio The Athletic, Malik Monk, escolta de Los Ángeles Lakers, ha declarado su amor al equipo 17 veces campeón de la NBA, y asegura sentirse como en casa.

A pesar de que el funcionamiento de los Lakers este año no ha sido el deseado, con el experimento fallido de traer a Russell Westbrook para que jugará a lado de LeBron James y Anthony Davis, Monk, ha sido de los puntos destacados de esta campaña de los angelinos.

“Mentiría si dijera que no miré mi futuro. Me gusta aquí. Me encantaría volver a tocar aquí, hombre. Pero nunca se sabe lo que va a pasar con la NBA. Nunca se sabe lo que sucede. Es un negocio, al final del día. Pero definitivamente me encantaría jugar aquí”, dijo Monk.