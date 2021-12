NBA: Masai Ujiri, presidente de Toronto Raptors, da positivo a COVID-19

Al parecer los Toronto Raptors estaban al tanto de que había probabilidades de que podrían haber contagios por COVID-19, y esta tarde se han confirmado.

El presidente del equipo de la NBA, Masai Ujiri, dio positivo a la enfermedad, y él mismo lo publicó a través de un comunicado en las redes sociales del equipo.

“Aunque estoy completamente vacunado, y he recibido una dosis extra para reforzar, he dado positivo. Ahora estoy en casa, aislado durante 10 días, monitoreando los síntomas. No queremos vivir con miedo de este virus, pero el COVID-19 es un enemigo persistente. Juntos, lo venceremos”, escribió Ujiri en el desplegado.