NBA: Mavericks y el Jazz, se enfrentan nuevamente, en un juego que podría ser de eliminación para Utah

No hay otra opción para el Utah Jazz más que ganar esta tarde, ya que los Dallas Mavericks los tienen contra la pared 2-3 en la serie de primera ronda de playoffs de la NBA en la Conferencia Oeste, y de ganar, los de Salt Lake City quedarán eliminados.

Todos los partidos de este jueves, comenzando con el de Toronto vs Philadelphia, luego el de Phoenix vs New Orleans, y el de esta noche a las 20:00 horas (hora del Pacífico) entre los ‘Mavs’ y el Jazz, están 3-2 en sus series, en favor de Sixers, Suns, y Dallas, respectivamente.

Donovan Mitchell, luego de abandonar el partido 5 debido a una aparente lesión en los isquiotibiales, una resonancia magnética no reveló daño, aunque sí moretones en ambos cuádriceps. Sin embargo, todo indica que estará disponible para su equipo esta noche.

Ganar o morir

Para el Utah Jazz, será vital contar con Mitchell si pretenden alcanzar el juego 7, ya que ofensivamente es su mejor anotador, con promedios de 26 puntos y 5 asistencias en los 5 partidos disputados, seguido por Jordan Clarkson, Mejor Sexto Hombre del curso anterior, quien está promediando 18 puntos por partido.

El 3 veces Jugador Defensivo del Año, Rudy Gobert, no ha tenido la presencia ofensiva que le gustaría, aunque se ha mantenido dominante en la pintura, con medias de 12.4 puntos, 13.4 rebotes, y 1.2 tapones.

Los mejores hombres para Dallas, ha sido, primordialmente Jalen Brunson, que ha jugado los 5 partidos, con promedios de 28.6 puntos, 5.2 rebotes, y 4.6 asistencias, elevando por mucho sus puntos por partido de temporada regular, que estuvieron en 16.3.

La máxima estrella, sin duda alguna, sigue siendo Luka Doncic, que en los 2 partidos jugados, perdiendo los 3 primeros por rehabilitación de una lesión de tobillo, ha promediado 31.5 puntos, 11.5 rebotes, y 4.5 asistencias.