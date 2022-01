NBA: Nets tendrán hasta 6 bajas hoy ante el Thunder, entre ellos, Kevin Durant

Después de la abultada victoria de visita del miércoles de los Brooklyn Nets sobre los Chicago Bulls, los dirigidos por Steve Nash regresan a New York para recibir al Oklahoma City Thunder, en su segundo partido noche tras noche en la NBA, en el cual tendrán personal limitado.

De acuerdo a Marc Stein, corresponsal de la liga para The Stein Line, los Nets no contarán con hasta 6 jugadores, comenzando con Kevin Durant, máxima estrella del equipo, que recibirá descanso.

Kyrie Irving, que no es elegible para jugar en casa al estar prohibido en New York el ingreso de personas no vacunadas contra COVID-19 a lugares como estadios, está descartado, de igual manera que LaMarcus Aldridge que tiene dolor en el pie derecho, Nicolas Claxton que sufre de rigidez en los isquiotibiales izquierdos, Joe Harris que se sigue recuperando de una operación de tobillo, y Patty Mills, que igual que Durant, recibirá descanso.

Leer más: Sin hacer mucho ruido, Dallas va por su séptima victoria consecutiva hoy, ante los Knicks

Harden solo en ataque

Tanto Durant, como Harden, y Mills anotaron arriba de 20 puntos en triunfo sobre los Bulls, por lo que esta tarde, Harden, quedará algo solo en ataque, con las bajas de sus compañeros.

Durant, es líder en puntos por partido de la NBA, con 29.7, mientras que James Harden está promediando 22.5, y Mills, 13.2 por encuentro.

Los Nets son segundos de la Conferencia Este, con récord de 26 victorias y 14 derrotas, juego y medio detrás de los Bulls, que son primeros, con marca de 27 triunfos y 12 derrotas.