NBA: Nets y Bucks abren el telón en duelo con sabor a revancha

La NBA dará inicio con un enfrentamiento que no tiene mucho que vimos, en las finales de conferencia del Este, entre los Milwaukee Bucks y los Brooklyn Nets, que terminó favoreciendo a los de Wisconsin, que a la postre, terminaron campeones de la liga.

El duelo dará inicio en punto de las 17:30 horas (hora del pacífico), y se jugará en el Fiserv Forum, casa de los Bucks.

Los Bucks son los campeones defensores, y cuentan con el MVP ( Jugador Más Valioso) de las finales, Giannis Antetokounmpo, que estuvo sobresaliente durante toda la temporada regular, y dominando también en los playoffs.

Milwaukee mantiene a la mayor parte de su equipo con el que quedó campeón, por lo menos las piezas centrales como son Giannis, Khris Middleton, Jure Holiday, y Brook López.

Además cuentan con buena banca, con Bobby Portis, Pat Connaughton, Donte DiVincenzo, Grayson Allem, George Hill, y Rodney Hood.

Las bajas del equipo con respecto a la campaña pasada son PJ Tucker, Jeff Teague, y Bryn Forbes.

Nets, a la espera de Kyrie Irving

Por otro lado, los Nets cuentan con una de las plantillas más cargadas de talento nunca vistas, con Kevin Durant a la cabeza, que lució espectacular la campaña anterior, tanto que no parecía que acababa de regresar de una ruptura de tendón de aquiles.

Kevin Durant y James Harden, esperan el regreso de Kyrie Irving. Foto: AFP

James Harden también estuvo muy correcto en su primer curso con los Nets, siendo el armador del equipo, liderando el ataque, a pesar de promediar su menor número de puntos por partido desde 2014 (24.6), pero su segundo mejor promedio en asistencias con 10.9 por noche.

El dolor de cabeza para los Nets, es Kyrie Irving, quien por decisión propia, no se ha vacunado contra COVID-19, por lo que ha sido apartado del equipo hasta no aplicarse las 2 dosis contra la enfermedad. De igual manera, la Ciudad de New York, demanda que para entrar a un establecimiento público, tal como el Barclays Center, casa de los Nets, debe estar vacunado.

Los Nets cuentan también con Blake Griffin, recuperaron a LaMarcus Aldridge, Bruce Brown, Joe Harris, añadieron a Patty Mills, Paul Millsap, y el novato sensación, Cam Thomas, pero sin Irving disponible, el camino hacia el título podría ser más complicado.