NBA: Orlando no contará con 3 jugadores para el único partido de este jueves en la liga, en contra de Detroit

Solamente habrá un partido la tarde de este jueves en la National Basketball Association (NBA), con el duelo entre los 2 peores equipos de la Conferencia Este, el Orlando Magic, y los Detroit Pistons.

Dicho encuentro, pactado para iniciar en punto de las 16:00 horas (hora del pacífico), no será nada sencillo para el Magic, ya que según lo reportado por el periodista Marc Stein de The Stein Line, el conjunto de Florida no contará con 3 elementos de su rotación.

Wendell Carter Jr, pivot del equipo, y uno de los mejores de la temporada para el Magic, presenta un esguince de tobillo el cual se está tratando, además de la baja de Chuma Okeke por una contusión en su rodilla izquierda, y el novato Jalen Suggs, por contusión en el hueso de su tobillo derecho.

Duelo de eliminados

Como dato adicional, matemáticamente, ambos equipos ya están eliminados de toda posibilidad de acceder a los playoffs, con Orlando siendo último del Este con marca de 18 victorias y 52 derrotas, mientras que los Pistons son penúltimos con 18 y 51.

Carter Jr ha sido el líder en la pintura para el joven equipo del Magic, al estar promediando 14.7 puntos, 10.4 rebotes, y 2.8 asistencias.

Por otro lado Okeke ha sido un buen jugador de rol, promediando 8.4 puntos, así como 4.7 rebotes, mientras que el base novato Jalen Suggs, ha destacado en su primer año, con medias de 12.1 puntos, 4.4 asistencias, 3.7 rebotes, y 1.2 robos.