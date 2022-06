NBA: Paolo Banchero, último de un historia de grandes jugadores seleccionados número 1 del Draft para Duke

Hace un par de días, el Orlando Magic de alguna manera sorprendió, al tomar en la primera posición del Draft de la NBA 2022 a Paolo Banchero, cuando durante horas y días antes de la ceremonia, diversos expertos tenían a Jabari Smith como la clara primera selección.

Para nada estamos diciendo que Banchero no merezca ser la primera selección, al contrario, su talento y complexión física lo hacen ser uno de los jugadores más listos para aportar desde el día 1 en las mejores duelas de baloncesto.

Durante todo el año pasado, la incógnita entre quién sería el siguiente número 1 del Draft, estuvo alternando entre Banchero, Chet Holmgren, y Smith, pero fue el primero el que terminó por convencer al Magic, que han encontrado a su jugador franquicia del futuro.

Duke, producción de estrellas

Si algo hace bien la Universidad de Duke, es reclutar a los mejores jugadores a nivel nacional provenientes de la preparatoria, donde siguen continúan con su desarrollo, convirtiéndose en pre estrellas que darán el paso a la NBA.

Paolo Banchero, quien promedió 17.2 puntos, 7.8 rebotes, 3.2 asistencias, 1.1 robos, 47.8 en tiros de campo, 33.8 en triples y 72.9 en tiros libres en su único año en la NCAA, es el último gran jugador salido de Duke, uniéndose a una selecta lista de elementos que han maravillado en su primer temporada.

Antes de Banchero, llegó Zion Williamson en 2019 para los New Orleans Pelicans, y antes de él Kyrie Irving en el 2011, Dwight Howard antes que él en el 2004, y yéndonos más atrás, Elton Brand en 1999.

Brand, terminó su carrera habiendo ganado el Novato del Año, además de lograr 2 selecciones All Star, mientras que Howard, que sigue en activo, tiene 3 premios al Jugador Defensivo del Año, 8 selecciones All Star, 5 selecciones al Mejor Quinteto, 4 al Mejor Quinteto Defensivo, ha sido 5 veces líder en rebotes, 2 veces en tapones, y una vez campeón de la NBA.

Por otro lado, Kyrie Irving también en activo, fue Novato del Año, es un 7 veces All Star, Jugador Más Valioso del All Star Game, y una vez campeón de la NBA, mientras que Zion Williamson, en su segunda temporada logró ser elegido al All Star Game a los 20 años.

Como vemos la vara está muy alta para Banchero, quien está obligado a seguir con la tradición, que dicta que los jugadores productos de la Universidad de Duke, están llamados a tener grandes carreras en la mejor liga de baloncesto del mundo.