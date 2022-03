NBA: Paul George en su regreso con los Clippers, anotó 34 puntos, y lideró una épica remontada ante el Jazz

No se pudo haber escrito un mejor guión para el regreso de Paul George a las duelas de la NBA con Los Ángeles Clippers, luego de haber perdido más de 3 meses por una rotura en el ligamento colateral medial ulnar en su codo derecho.

En su primer partido desde el 22 de diciembre, George se mostró en un gran estado de forma en la victoria 115-121 sobre el Utah Jazz, terminando como el máximo anotador del encuentro, con 34 puntos, 6 asistencias, 4 robos y un tapón.

De la mano del 7 veces All Star, los Clippers remontaron una desventaja que llegó a ser de 25 puntos, con George liderando el regreso con 20 puntos anotados en el tercer cuarto.

Recuperado

Una vez terminado el partido, Paul George fue bañado por sus compañeros a manera de festejo previo a una entrevista, en la que aseguró que está contento de estar de regreso.

"No quería dejarlos aquí colgados por el resto de la temporada. Me sentí bien. Así que ya saben, estuvo bien volver... Me siento bien. No hay dolor", añadió el alero.

Los Clippers se ubican en posición de play in, en la octava plaza de la Conferencia Oeste, con marca de 37 victorias y 39 derrotas, pero con Paul George de regreso, sus posibilidades de estar en la postemporada son mucho más altas.