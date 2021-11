NBA: Phoenix ya tiene la tercera mejor racha ganadora de la historia de la franquicia

Cerca de un mes tienen los Phoenix Suns, tiempo en el que acumulan 14 triunfos de manera consecutiva, llegando 15 ganados y 3 derrotas en la Conferencia Oeste de la NBA, por detrás del 16 de los Golden State Warriors.

Tras la victoria sobre los Cleveland Cavaliers, los Suns sumaron su decimocuarta victoria al hilo, siendo esta la tercera racha más larga de la historia de la franquicia.

No solamente son el segundo mejor récord del Oeste, también son el segundo mejor récord de toda la liga, de igual manera, detrás de los Warriors, y con Brooklyn Nets del Este, como la tercera mejor marca de la actualidad, con 14-5.

Leer más: Kevin Durant lidera en puntos totales la liga, Stephen Curry en promedio por juego

Van por más

Con esta racha ganadora de 14 juegos ganados consecutivamente, empataron lo conseguido en la campaña de 1992, la primera con el histórico Charles Barkley como su líder.

Durante la temporada 2006/2007, los Suns tuvieron 2 rachas históricas, una de 15 y otra de 17, siendo esta última la mayor cantidad en la historia del equipo.

Los Suns necesitan 4 victorias más para imponer un nuevo récord. Sin embargo, no será sencillo, ya que su siguiente juego es ante los New York Knicks, que si bien no están en su mejor forma, siempre encuentran la manera de vender caras las derrotas.

Por otro lado, si consiguiera alargar su racha a 15 venciendo a los Knicks, el rival que seguiría son los Brooklyn Nets de Kevin Durant y James Harden, líderes del Este.

En caso de también salir vencedores, los Golden State Warriors, líderes del Oeste, lo estarían esperando como su siguiente rival, un partido que sin duda alguna muchos quieren ver.