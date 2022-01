NBA: Portland sigue acumulando lesionados, con Nassir Little sufriendo desgarro de labrum en el hombro izquierdo

Pésimas noticias para los Portland Trail Blazers, ya que según la información de Adrian Wojnarowski, reputado periodista de ESPN, Nassir Little ha sufrido un desgarro de labrum en su hombro izquierdo, y se perderá un tiempo significativo fuera de la NBA.

El joven de apenas 21 años, que está en su tercera temporada en el mejor baloncesto del mundo, sufrió dicha lesión en la derrota de los Blazers ante los Minnesota Timberwolves del pasado martes 25 de enero, cuando faltaban 8 minutos con 11 segundos del cuarto episodio.

Sin conocer el alcance de la lesión, fue hasta que se sometió a Little a una resonancia magnética que dio a conocer el desgarro que lo marginará de las duelas.

Duro golpe

Los Blazers no están contando con su figura Damian Lillard, quien se sometió a una operación para reparar su tendinopatía abdominal que lo ha aquejado desde comienzos de temporada, y todavía no se sabe si volverá a jugar en la campaña, por lo que ahora la lesión de Little, complica más la situación de Portland.

Little, fue elegido en la posición 25 de la primera ronda del Draft de 2019 por los Portland Trail Blazers, y en lo que va del actual curso ha mostrado una notable mejoría en cada apartado estadístico.

En 42 partidos, Nassir está promediando 9.8 puntos, 5.6 rebotes,y 1.3 asistencias, y en el mes de enero del año que está comenzando tiene medias de 13.1 puntos, 7.5 rebotes, con un excelente 40 por ciento de efectividad en triples.