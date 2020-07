NBA: Ricky Rubio revela que padeció coronavirus

Miami.- El español Ricky Rubio, base de los Phoenix Suns, hizo público este miércoles que superó el coronavirus, en sus primeras declaraciones tras llegar a Disney World (Orlando), sede del final de temporada de la NBA.

"Me siento bien. No tuve muchos síntomas pero ahora que estoy de vuelta, por supuesto, después de no jugar por tres o cuatro meses, las piernas y los pulmones lo sienten. Es algo en lo que tengo que trabajar", dijo el base en una videoconferencia de prensa.

Rubio, de 29 años, no quiso precisar en qué momento padeció la enfermedad.

"El día no tiene importancia. Yo estaba en Phoenix, mi familia se quedó en España. Eso lo hizo más duro. Pero estoy bien, estoy sano", afirmó.

El base se unió el martes a los entrenamientos de su equipo en el complejo deportivo de Disney World y no está confirmada su participación en el primer partido de preparación que jugarán los Suns el jueves ante su exequipo, los Utah Jaz.

Estoy "un poco oxidado. Estuve tres o cuatro meses sin ser realmente capaz de jugar (...) Va a llevar un poco pero estoy aquí para ayudar al equipo, construir la química y ser mejores cada día", señaló el también ex jugador de los Minnesota Timberwolves.

Los Suns ocupan la decimotercera posición de la Conferencia Oeste, con pocas opciones de alcanzar a los Memphis Grizzlies en el octavo lugar, el último que da boleto a los playoffs.

"Tenemos por delante ocho partidos (en Disney World) y tenemos muy poco margen de error pero si empezamos bien, podemos sorprender", afirmó. "Todo el mundo estuvo parado, los equipos no van a ser los mismos que en la temporada".

El pívot Aron Baynes también reveló este miércoles que fue otro de los jugadores de los Suns que padecieron coronavirus desde que la temporada de la NBA fue suspendida en marzo por la pandemia.

En su primera temporada con los Suns, Rubio promedia esta temporada 13,1 puntos, 8,9 asistencias y 1,5 robos por partido.

El año pasado, el base se proclamó campeón del Mundial de China con la selección española siendo elegido Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato.

En Disney World comenzaron este jueves los partidos de preparación para el final de temporada de la NBA, que se reiniciará el 30 de julio y concluirá el 13 de octubre a más tardar.

