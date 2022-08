NBA: Shaquille O'Neal reveló que Tim Duncan fue el rival que jamás pudo romper en la duela

Uno de los mejores centros de todos los tiempos, Shaquille O’Neal, que terminó con 4 títulos de campeón de la NBA, 3 con Los Ángeles Lakers y uno más con el Miami Heat, tuvo palabras de elogio para uno de los máximos rivales de su carrera, Tim Duncan.

En un fragmento de su autobiografía ‘Shaq Uncut: Mi historia’, O’Neal reconoció al histórico ala pívot de los San Antonio Spurs, por jamás haber caído frente a las provocaciones cuando se enfrentaron.

"Los Spurs ganaron gracias a Tim Duncan, un tipo al que nunca pude doblegar. Podía hablarle mal a Patrick Ewing, echarle en cara a David Robinson, sacar de quicio a Alonzo Mourning, pero cuando me dirigía a Tim me miraba como si estuviera aburrido. Cada vez que me encuentro con un fan de Tim Duncan que afirma que Tim Duncan es el GOAT, no le llevo la contraria", escribió O'Neal.

Grandes rivales

Tim Duncan es considerado por muchos especialistas, como el mejor power forward de todos los tiempos, gracias a su excelente técnica y movimientos fundamentales en el poste bajo, tiro al tablero patentado, y capacidad para no mostrar frustración o emoción dentro de la duela.

En su carrera de 19 temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo, todas para los San Antonio Spurs, Duncan acumuló una enorme cantidad de premios como 5 campeonatos de la NBA.

En el aspecto individual, Duncan fue 2 veces consecutivas Jugador Más Valioso de la temporada, 3 veces Jugador Más Valioso de las Finales, 15 veces seleccionado al Juego de Estrellas, 10 veces al primer equipo All NBA, y 8 veces al Mejor Quinteto Defensivo.

Fue también Novato del Año, es el máximo anotador y reboteador en la historia de los Spurs, y se retiró con promedios de 19 puntos, 10.8 rebotes, 3 asistencias, con 50.6 por ciento de eficiencia en tiros de campo, 2.2 tapones por noche, e ingresado en el Salón de la Fama desde el 2020.