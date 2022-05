NBA: Son ya 15 entrenadores afroamericanos dirigiendo en la liga, la mayor cantidad en la historia

Durante la emisión del programa de ESPN First Take, encabezado por el reconocido periodista Stephen A. Smith, acompañado por los ex jugadores Amare Stoudemire y Kendrick Perkins, se reveló que son ya 15 entrenadores afroamericanos dirigiendo en la NBA, la mayor cantidad en la historia, por lo que la liga de baloncesto estadounidense va por el camino correcto en cuestiones de diversidad.

“Hay 30 equipos en la NBA, ahora hay 15 entrenadores en jefe afroamericanos. Por años, esta liga como mínimo, ha estado compuesto por 75 por ciento de afroamericanos, pero no hemos tenido el nivel de representación en la posición de entrenador, aunque los números eran decentes, pero ahora mismo, la mitad de la liga, está siendo entrenada por un hombre negro. Esto es una cosa hermosa”, dijo Stephen A. Smith.

Esta temporada hubo 13 entrenadores afroamericanos en la liga, sin embargo, con las recientes contratación de Darvin Ham por Los Ángeles Lakers, y Mike Brown por los Sacramento Kings, serán 15 dirigiendo en la NBA a partir de la temporada 2022/2023.

La lista histórica

Los entrenadores afromericanos dirigiendo en la NBA son: Monty Williams en los Phoenix Suns, Willie Green en los New Orleans Pelicans, JB Bickerstaff en los Cleveland Cavaliers, Tyronn Lue en Los Ángeles Clippers, Doc Rivers en los Philadelphia 76ers, Ime Udoka en los Boston Celtics, Jason Kidd en los Dallas Mavericks, Wes Unseld Jr en los Washington Wizards, Chauncey Billups en los Portland Trail Blazers, Nat McMillan en los Atlanta Hawks, Mike Brown en los Sacramento Kings, Dwayne Casey en los Detroit Pistons, Darvin Ham en los Lakers, y Jamahl Mosley del Orlando Magic.

“Solamente espero que el siguiente paso, es que veamos afroamericanos en posiciones en la gerencia como presidente de operaciones de baloncesto, para que podamos seguir teniendo el mismo nivel de representación que ahora tenemos en el frente de entrenadores”, agregó Stephen A. Smith.

Como dato adicional, la última ocasión que un entrenador afroamericano consiguió hacer campeón de la NBA a un equipo, fue en la temporada 2015/2016, cuando Tyronn Lue guió a los Cleveland Cavaliers a regresar de un 1-3 para ganar 4-3 a los Golden State Warriors, ganando el primer título en la historia de la franquicia, y siendo el primer equipo que regresaba de un 1-3 en las Finales.