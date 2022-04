NBA: Toronto no podrá contar con Fred VanVleet en el juego 5 ante los Sixers por lesión de cadera

Pésimas noticias para los Toronto Raptors, ya que uno de sus mejores jugadores, Fred VanVleet, ha quedado descartado para el juego 5 en contra de los Philadelphia 76ers, en la primera ronda de playoffs de la Conferencia Este de la NBA.

El mismo guardia canadiense lo ha confirmado, al dar a conocer que una resonancia magnética reveló una distensión en el músculo flexor de la cadera, por lo que se tomará la lesión día a día, de acuerdo al reporte de Tim Bontemps de ESPN.

“Puedes dejar de contener la respiración. Estoy fuera esta noche. Pude hacerme una resonancia magnética, y no hay nada grave, pero definitivamente hay una distensión en el flexor”, comentó el base de 28 años durante el entrenamiento matutino de este lunes.

Se les acaba el tiempo

Los Raptors ganaron el cuarto juego a los Sixers, evitando así ser barridos 0-4, y poner la serie 1-4, todavía en favor de Philadelphia, sin embargo, con VanVleet fuera, será doblemente difícil derrotar a sus rivales por segundo juego al hilo, y evitar así la eliminación.

Después de tener la mejor temporada de su vida, en la que promedió 20.3 puntos, 6.7 asistencias, 4.4 rebotes, 1.7 robos, razón por la que recibió su primera selección All Star, Fred estaba teniendo una postemporada difícil al momento de la lesión.

En los 4 partidos jugados, el guardia de 1.88 metros que consiguió el título de campeón con Toronto en 2019, estaba promediando 13.8 puntos, 6.3 asistencias, 3 rebotes, y 1.8 robos.

"Sé que nadie cree que podemos ganar esta serie, pero yo creo que podemos. Así que me sentiré bien por eso. Pero me mantendré positivo y recibiré tanta rehabilitación como pueda y me tomaré un día en un momento”, agregó VanVleet.