NBA: Trae Young, la estrella sin muchos reflectores que lidera la liga en anotación

El hecho de medir apenas 1.85 metros, no impide a Trae Young, base de los Atlanta Hawks, estar liderando la NBA en puntos anotados.

Young, de 23 años, se convirtió en uno de los mejores bases de la liga desde su segunda temporada en la liga, cuando fue seleccionado por primera vez All Star, tras promediar 29.6 puntos (cuarto de la liga), 9.3 asistencias (segundo de la liga), 4.3 rebotes, y 1.1 robos, con 43.7 por ciento de eficiencia en tiros de campo, 36.1 en triples, y 86 en tiros libres.

Sin embargo, este año está luciendo mejor que nunca en el ámbito individual, bajando ligeramente sus promedios, pero subiendo sus porcentajes de eficiencia en sus disparos desde cualquier lugar de la duela.

Leer más: Atlanta llegó a 4 victorias al hilo, tras vencer a los Charlotte Hornets

Además, Young es líder de la liga en puntos totales anotados, con mil 174, por encima de figuras como Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, o Kevin Durant.

Young está impulsando a los Hawks

De momento, Atlanta se encuentra en la decimosegunda plaza de la Conferencia Este, con marca de 21 victorias y 25 derrotas, sin embargo, han entrado en racha positiva, al acumular 4 triunfos de manera consecutiva, por lo que ya están a juego y medio de posición de play in, donde tendrían posibilidad de pelear por un hueco en la postemporada.

Si bien la mejora como grupo ha sido notable en los últimos duelos, Young ha sido la mayor constante, al estar promediando 28 puntos (quinto mejor promedio de liga), 9.3 asistencias (tercero de la liga), 4 rebotes, un robo, con sus mejores porcentajes de carrera en tiros de campo con 45.5, en triples con 38, y 90 en tiros libres.

Leer más: Chris Paul, líder de todos los tiempos en partidos 20 puntos, 10 asistencias, sin pérdidas

Tristemente, cuando un equipo no accede a los playoffs, muchas veces su mejor jugador, incluso con números del calibre de Young son dejados fuera de las consideraciones All Star y All NBA, sin embargo, un esfuerzo máximo de los Hawks por entrar en postemporada, podría dar a Young su segunda selección All Star, premiando su excelente desempeño.