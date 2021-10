NBA: Tras haberlo dejado en libertad, los Celtics, reclaman a Jabari Parker

El alero de 26 años, Jabari Parker, quien hace un par de días fue cortado por los Boston Celtics, ha sido vuelto a contratar por la franquicia 17 veces campeona de la NBA.

Según lo divulgado por Shams Charania, periodista de The Athletic, Parker habría acordado un contrato no garantizado para la temporada 2021/2022, pero las cantidades aún no han sido divulgadas.

Parker fue elegido en la segunda posición del Draft de 2014 por los Milwaukee Bucks, en donde estuvo las primeras 4 campañas como profesional. Después firmó un contrato de 2 años por 40 millones de dólares por los Chicago Bulls.

A mitad de temporada fue traspasado a los Washington Wizards, en donde jugó los últimos 25 partidos. En 2019 fichó por los Atlanta Hawks por 2 temporadas a cambio de 13 millones de dólares.

Sin embargo, en febrero de 2020, fue traspasado a los Sacramento Kings, jugando solamente 9 partidos para el equipo entre la temporada 2019/2020, y la 2020/2021. Firmó para el resto de campaña por los Celtics, jugando los últimos 10 encuentros.

Promedió 6.4 puntos, 3.6 rebotes y una asistencias en esos 10 partidos para Boston. Su mejor campaña como profesional, fue en 2017, cuando promedió 20.1 puntos,6.2 rebotes, 2.8 asistencias, y un robo.