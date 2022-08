NBA: Tyler Herro asegura que los rumores de traspaso no lo molestan, ya que sólo se enfoca en ser mejor jugador

A pesar de ser uno de los jóvenes con más talento de la NBA, Tyler, Herro, aún jugador del Miami Heat, se ha visto envuelto en rumores de traspaso, ya que los de Florida son de los interesados en pactar con los Brooklyn Nets para intentar aterrizar a Kevin Durant.

Sin embargo, esto parece no molestar en absoluto al escolta que está por comenzar su cuarta campaña como profesional, tal y como lo ha dejado ver en su entrevista con Ira Winderman del Sun-Sentinel.

"Es decir, desde que estoy aquí, mi nombre ha estado en los rumores. Así que los rumores, como dije el verano pasado, no me molestan. Sólo me estoy preparando para esta temporada y ya sea en los Heat o en otro lugar, me estoy preparando para la temporada”, comenzó diciendo el guardia.

Estrella en ascenso

Muchas estrellas de la actualidad y del pasado, antes de convertirse en una, se hicieron con premios como Jugador Más Mejorado del Año, o Sexto Hombre del Año, algo que parece estar ocurriendo con Herro.

La campaña pasada, fue la mejor para el escolta de 22 años, quien viene de ser nombrado precisamente Sexto Hombre del Año, con todavía un potencial enorme, que se vislumbra el de un futuro seleccionado al Juego de Estrellas.

"A medida que te haces mayor y llevas más años en la liga... te das cuenta de que esto es lo que conlleva el negocio. Puedes estar en una ciudad un día y en la siguiente al día siguiente. Pero al final del día, se trata de mí y de mejorar cada día en el verano. Como he dicho, esté en el equipo que esté, estoy listo para jugar", agregó Herro.

Sus promedios en el curso anterior para Miami fueron de 20.7 puntos, únicamente detrás del jugador estrella del Heat, Jimmy Butler que tuvo 21.4, con Herro agregando 5 rebotes, 4 asistencias, con un excelente 39.9 por ciento de eficiencia en triples, 44.7 en tiros de campo, y 86.8 en tiros libres.