NBA: Tyler Herro del Heat fue elegido como el Mejor Sexto Hombre de la temporada regular

El trabajo duro se ha visto recompensado para Tyler Herro, quien esta tarde ha sido nombrado como el Mejor Sexto Hombre de la temporada regular en la NBA, tras un año espectacular con el Miami Heat.

Con apenas 22 años, y en su tercera campaña, el escolta de 1.96 metros salió victorioso en las votaciones, con mucha ventaja sobre sus rivales, habiendo logrado 96 votos de primer lugar y un total de 488 puntos totales en cuanto a votación, y siendo el primer jugador en la historia de la franquicia en ganar este premio.

En segundo lugar quedó el veterano ala pivot de los Cleveland Cavaliers, Kevin Love, con 3 votos de primer lugar, 58 de segundo, y 25 de tercero, para un total de 214 puntos. Cam Johnson de los Phoenix Suns fue tercero, con un voto al primer lugar, 27 al segundo, y 42 al tercero, para 128 puntos totales.

Herro sólo está comenzando

Antes de que comenzara la temporada 2021/2022, Tyler Herro declaró que quedó decepcionado consigo mismo, después de no tener la segunda campaña que habría esperado con el Heat, por lo que aseguró que en su tercer año, su progresión sería notable, algo que sin duda cumplió.

En 66 partidos jugados, solamente 10 de ellos como titular y el resto como suplente, Herro dejó promedios de 20.7 puntos (segundo mejor del equipo), 5 rebotes, 4 asistencias, 44.7 por ciento de eficiencia en tiros de campo, 39.9 en triples, y 86.8 en tiros libres.

Te recomendamos leer

No cabe duda que el Miami Heat tiene una estrella en ascenso, y en un futuro no muy lejano, el joven producto de la Universidad de Kentucky elegido en la decimotercera posición del Draft de 2019, podría estar entre los líderes de anotación de la competencia, al tener una facilidad para encestar que no se puede enseñar.