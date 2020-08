NBA: Westbrook y Harden dan triunfo a Houston ante Bucks; Isaac se lesiona

Orlando.- Russell Westbrook y James Harden se combinaron para sumar 55 puntos en el triunfo de los Houston Rockets ante Milwaukee Bucks en la jornada del domingo en la NBA, en la que Jonathan Isaac se retiró del juego de los Orlando Magic por lesión.

Isaac, quien fue el primer jugador en romper las protestas unánimes de la NBA contra el racismo en Disney World (Orlando), tuvo que abandonar en silla de ruedas el partido ante los Sacramento Kings tras lesionarse aparentemente en su rodilla izquierda a principios del último cuarto.

A la espera de los resultados de una resonancia magnética, los Magic albergaban esperanzas de que la lesión no sea tan grave como muchos temieron en la pista.

"Tengo esperanzas. Se vio mal, obviamente, pero hasta saber algo, solo tengo esperanzas, eso es todo", dijo el entrenador Steve Clifford.

El ala-pívot, de 22 años, ya había sufrido una grave lesión en su rodilla izquierda en enero que le tuvo apartado de las pistas hasta la reanudación de la temporada la semana pasada.

Los médicos estaban limitando el tiempo que podía estar en la cancha en Disney World. En el primer partido jugó 15 minutos y este domingo llevaba otros 15 minutos en cancha, en los que anotó 4 puntos y capturó 3 rebotes.

A falta de 9 minutos y 19 segundos para el fin del partido, Isaac hizo una entrada a canasta en la que dio un pequeño salto para sortear a la defensa de los Kings pero, al apoyar los dos pies, se llevó inmediatamente la mano a la rodilla izquierda y cayó al suelo con gestos de gran dolor.

El pasado viernes, el ala-pívot afroamericano fue el primer jugador que declinó participar en las protestas contra el racismo y la brutalidad policial que los equipos llevan a cabo antes de cada partido en Disney World.

A diferencia de sus compañeros y rivales, Isaac no se arrodilló durante el himno estadounidense. Tampoco se puso, como el resto, una camiseta con el lema 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa).

Posteriormente el jugador, que en febrero fue ordenado pastor de una iglesia de Orlando, dijo que no estaba en contra del movimiento 'Black Lives Matter' pero señaló que el "racismo no es lo único que asola nuestra sociedad" y la solución no era arrodillarse ni ponerse una camiseta sino seguir el Evangelio.

Compañeros y rivales como Tobias Harris (Philadelphia 76ers) enviaron mensajes de apoyo al jugador por Twitter, donde muchos usuarios seguían recriminando a Isaac su acción del viernes.

"Por favor, vamos a unirnos todos y enviar a JI (Isaac) todos los pensamientos positivos posibles", dijo Evan Fournier, escolta de los Magic.

Los Magic derrotaron a los Kings por 132 a 116 con 23 puntos y 11 rebotes del pivot montenegrino Nikola Vucevic mientras que por Sacramento el base De'Aaron Fox anotó 13 puntos.

