NBA: Zion Williamson apunta a no jugar en absoluto en la actual temporada para los Pelicans

Poco menos de 2 semanas han pasado desde que se reportó que Zion Williamson había regresado a los entrenamientos con los New Orleans Pelicans, pero hoy, de acuerdo a Shams Charania de The Athletic, la franquicia no espera que su ala pivot estrella juegue en lo que queda de temporada regular en la NBA.

Según la información obtenida del reputado periodista, Williamson ha progresado de gran manera luego de la operación de su quinto metatarsiano en su pie, pero el club ve como prioridad el que siga poniéndose en forma para la siguiente temporada, y no arriesgar a una recaída.

Williamson ya ha sido dado de alta para llevar a cabo ejercicios de baloncesto, con prácticas aisladas, todavía lejos de participar en entrenamientos completos de 5 contra 5 con sus compañeros.

Brillante futuro

Las lesiones no han dejado brillar como se esperaba a Zion, quien en su primera temporada en la liga, quien fuera número 1 del Draft de 2019, solamente jugó 24 partidos, ya que se desgarró el menisco de su rodilla en la pretemporada.

Aún así tuvo promedios más que prometedores, y un catálogo enorme de jugadas espectaculares, promediando 22.5 puntos, 6.3 rebotes, siendo elegido en el Mejor Quinteto de Novatos.

Su segundo año fue increíble, dejando solamente una muestra de lo que la carrera de este joven de 21 años puede convertirse, al promediar 27 puntos, 7.2 rebotes, 3.7 asistencias, 61.1 por ciento de eficiencia en tiros de campo, en 61 partidos, todos como titular, siendo elegido por primera vez para disputar el Jugeo de Estrellas.