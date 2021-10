NBA: Zion Williamson estaría rondando las 300 libras de peso, y preocupa a los Pelicans

De nueva cuenta, el peso de Zion Williamson vuelve a causar controversia, ya que de acuerdo a un reporte de Jake Fischer de Bleacher Report, el alero de 21 años, habría subido de peso, llegando hasta las 300 libras (136 kilogramos).

El peso del jugador de los New Orleans Pelicans ha sido objetivo análisis desde sus tiempos de universitario, cuando jugaba para Duke, ya que los expertos no le auguraban una gran carrera por posibles lesiones, en caso de que no bajara su peso.

La temporada pasada, Zion estuvo rondando entre las 280 libras (127 kilogramos), rindiendo a un gran nivel en 61 partidos, en los que promedió 27 puntos, 7.2 rebotes, y 3.7 asistencias, siendo nombrado por primera vez All Star.

Hace algunas semanas, se dio a conocer que Zion se habría operado uno de sus pies para arreglar unas molestias óseas que tenía, y el gerente general de los Pelicans, David Griffin, comentó que estaría listo para el inicio de temporada.

Los Pelicans debutan este miércoles 20 octubre ante los Philadelphia 76ers, partido que Williamson se perderá, y aún es incierto para qué fecha estará listo para debutar en la temporada 2021/2022.